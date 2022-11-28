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Глас народа

Пензенцы предпочитают избегать платных парковок

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Пензенец обратил внимание на недавно оборудованную платную парковку на Привокзальной площади. По словам мужчины, популярностью она не пользуется.

«Для кого сделана платная стоянка на Пензе-I? Для людей или от людей? Третий раз на вокзале в разное время. Ни одной машины», - высказался горожанин.

Он попросил городские власти вернуть водителям возможность парковаться без затрат.

С 14 ноября в областном центре заработали платные стоянки, монтаж оборудования на них растянулся на пять месяцев. За деньги автомобиль можно оставить на улицах Гагарина, Советской, Карла Маркса, Свердлова и Привокзальной площади. До конца года хотят ввести в эксплуатацию стоянку на улице Куприна.

Однако некоторые пензенские автолюбители предпочитают экономить и искать бесплатное место стоянки.

«За машину платим, бензин покупаем, налоги. Теперь и парковаться платно. Я стараюсь не посещать места с платными парковками», «Нужно не бесплатные парковки превращать в платные, а строить новые многоуровневые и их открывать как платные», «Народ за 30 рублей удавится и плевать ему на окружающих. Самому удобно и все», «Две парковки: у «Высшей лиги» и на Кураева. Первая на 80% занята, вторая - на 50% в лучшем случае. Но утыкано автомобилями все вокруг плюс тротуары», - поделились мнением горожане в Telegram-канале PenzaInform.

Фото Анатолия Голякова.

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