В красивую дату в Пензе сочетались браком 14 пар

25.02.2023 | 10:16

В День защитника Отечества, 23 Февраля, в Пензенской области 14 пар связали себя узами Гименея.

В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области рассказали: особой популярностью среди молодоженов пользуются даты, в которых дублируются две последние цифры года. В частности, это 23.02.2023.

23 февраля - ежегодный выходной, браки в этот день, как правило, регистрировали в Пензенской области крайне редко. Но в связи с обращениями граждан в этом году дата была открыта для записи на государственную регистрацию заключения брака.

Для торжественной церемонии открыли территориальный отдел ЗАГС Октябрьского района Пензы.

Следующей красивой датой в этом году станет 23 марта. В этот день только в Октябрьском загсе мужем и женой станут 10 пар.

14 февраля, в День влюбленных, в Пензенской области зарегистрировали брак 30 пар.