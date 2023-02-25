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Общество

В красивую дату в Пензе сочетались браком 14 пар

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В День защитника Отечества, 23 Февраля, в Пензенской области 14 пар связали себя узами Гименея.

В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области рассказали: особой популярностью среди молодоженов пользуются даты, в которых дублируются две последние цифры года. В частности, это 23.02.2023.

23 февраля - ежегодный выходной, браки в этот день, как правило, регистрировали в Пензенской области крайне редко. Но в связи с обращениями граждан в этом году дата была открыта для записи на государственную регистрацию заключения брака.

Для торжественной церемонии открыли территориальный отдел ЗАГС Октябрьского района Пензы.

Следующей красивой датой в этом году станет 23 марта. В этот день только в Октябрьском загсе мужем и женой станут 10 пар.

14 февраля, в День влюбленных, в Пензенской области зарегистрировали брак 30 пар.

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Источник — фото pixabay.com
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