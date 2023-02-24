Пензенцев приглашают на первое богослужение Великого поста

В воскресенье, 26 февраля, в Спасском кафедральном соборе Пензы состоится первое богослужение Великого поста.
Несмотря на то что Великий пост в 2023 году начнется 27-го числа, первый молебен состоится накануне.
В Пензенской епархии объяснили это тем, что суточный круг богослужений в православной церкви начинается вечером.
Службу с чином прощения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Богослужение начнется в 17:00 и продлится ориентировочно час-полтора.
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