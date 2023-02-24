Пензенцев приглашают на первое богослужение Великого поста

24.02.2023 | 15:38

В воскресенье, 26 февраля, в Спасском кафедральном соборе Пензы состоится первое богослужение Великого поста.

Несмотря на то что Великий пост в 2023 году начнется 27-го числа, первый молебен состоится накануне.

В Пензенской епархии объяснили это тем, что суточный круг богослужений в православной церкви начинается вечером.

Службу с чином прощения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Богослужение начнется в 17:00 и продлится ориентировочно час-полтора.