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Общество

Врач рассказал, как правильно начать и завершить Великий пост

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В понедельник, 27 февраля, начинается Великий пост. О том, как подготовиться к нему и как выйти, «Известиям» рассказал врач-терапевт Иван Ромасов.

Он напомнил, что во время поста из рациона исключаются продукты животного происхождения: мясо, птица, субпродукты, жиры, молочные продукты, яйца. Рыбу можно есть в определенные дни. Также во время поста есть дни сыроядения и голодания.

Как отметил врач, организм привыкает к одному и тому же типу питания, а любые отклонения от него становятся стрессом для желудочно-кишечного тракта.

«Если вы серьезно настроились на пост, то должны были слышать и про подготовку, так как в православном каноне эта традиция заложена. Перед Великим постом предстоят три подготовительные недели, последняя из которых - масленичная (сырная). В течение этой недели еще разрешаются молоко, яйца, сыр, творог и рыба, а мясо уже нельзя», - напомнил Ромасов.

Тем, кто планирует держать пост, он рекомендовал предварительно обратиться к врачу за консультацией, чтобы выяснить, нет ли заболеваний, являющихся противопоказанием к ограничениям в питании.

Врач также перечислил продукты, которые помогут организму получить необходимые вещества во время поста. Так, для восполнения белка можно употреблять грибы, орехи и бобовые; железа - зелень, сухофрукты, цельнозерновые крупы и ряд овощей. Компенсировать дефицит кальция помогут брокколи, кунжут, бобовые, миндаль, тогда как в орехах, растительных маслах, тофу содержится достаточный запас омега-3 полиненасыщенных кислот.

В растительной пище слишком низка концентрация витамина В12 и незаменимых аминокислот, поэтому восполнить их нехватку помогут медицинские препараты и специальные добавки.

«Все, кто считает, что по окончании поста можно резко вернуться к обычной еде, наказывают свой организм. Органы желудочно-кишечного тракта за время поста привыкли к другому пищевому поведению, и одномоментное введение высококалорийных и «тяжелых» блюд будет невероятным ударом. Обычно после поста в больницах наблюдается всплеск пациентов с панкреатитами, холециститами, гастритами, диареей и так далее», - предостерег Ромасов.

Он предупредил, что выход из поста должен быть мягким: мясные и прочие животные продукты следует возвращать в рацион постепенно, плавно увеличивая их ассортимент и количество. К примеру, в первые два дня можно добавить яйца, затем ввести сыр и молоко, через несколько дней - нежирную птицу.

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Источник — фото pixabay.com
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