В Пензе впервые официально отметили Всемирный день экскурсовода

23.02.2023 | 20:18

В историческом корпусе Лермонтовской библиотеки прошло первое официальное торжество в честь Всемирного дня экскурсовода. Так получилось, что пензенцы его никогда не отмечали, хотя празднику много лет. Изюминка мероприятия - встреча с лучшими гидами региона.

Галина Авдонина рассказала собравшимся о любви Владимира Маяковского и Татьяны Яковлевой. Авдонина - обладатель звания «Лучший экскурсовод Пензенской области 2017 года».

Другие гиды дали возможность зрителям виртуально побывать в разных интересных уголках области. Дмитрий Монахов презентовал «Клуб путешественников» - он был создан около полугода назад.

«Эта организация объединяет студентов, активистов, которые проводят экскурсии для таких же студентов и школьников», - отметил Дмитрий Монахов.

На встрече гиды увидели выступления разных артистов и услышали немало теплых слов в свой адрес.

Наталья Уткина - одна из тех, кто занимается подготовкой специалистов в сфере туризма. Естественно, часть лекций посвящена и экскурсионному делу. В вузе специальность пользуется успехом.

«Например, наша выпускница Полина Курилова работает в Сочи, в образовательном центре «Сириус», ведущим экскурсоводом и имеет замечательный статус «Лучший экскурсовод города-курорта Сочи» прошлого года», - рассказала Наталья Уткина.

По ее словам, немало молодых гидов с сурскими корнями уже трудятся в Крыму и других крупных туристских центрах. По мнению некоторых специалистов, в Пензе слишком мал поток гостей, чтобы было выгодно создавать интересные экскурсии и только этим зарабатывать на жизнь.