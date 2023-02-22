Эксперты посоветовали, как получить пособие по болезни за выходные

22.02.2023 | 08:09

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за каждый календарный день, даже если работник заболел на выходных или в отпуске.

Об этом сообщается в telegram-канале госуслуг.

«Если заболели перед долгими выходными или в пятницу, есть смысл обратиться к врачу, чтобы законно увеличить сумму пособия», - рекомендуют специалисты. Если оформить больничный в пятницу, пособие выплачивается и за субботу, и за воскресенье.

В выходной или праздничный день можно обратиться к дежурному врачу в государственную поликлинику или частную клинику, имеющую лицензию. Также можно вызвать на дом врача из поликлиники, которая обслуживает ваш адрес. Врач скорой помощи больничные не выписывает.

Больничный лист оформляется только в электронном виде и приходит на портал госуслуг. Работодатель увидит его автоматически.

Если сотрудник заболел в отпуске, за дни болезни он получит пособие, а период отдыха с отпускными продлевается.

Если больничный оформлен для ухода за ребенком, выходные дни тоже оплачиваются. Если ребенок заболел в отпуске, родитель получит за эти дни отпускные, а не пособие, а сам отпуск продлеваться не будет.

Ранее Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало график работы медицинских учреждений в выходные дни с 23 по 26 февраля, а также 8 марта. В частности, в поликлиниках районных и межрайонных больниц, ГБУЗ «Городская поликлиника» и «Городская детская поликлиника» пациентов будут ждать в любой день, выходные там не предусмотрены. Полную информацию можно посмотреть здесь.