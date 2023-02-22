Эксперты посоветовали, как получить пособие по болезни за выходные

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за каждый календарный день, даже если работник заболел на выходных или в отпуске.
Об этом сообщается в telegram-канале госуслуг.
«Если заболели перед долгими выходными или в пятницу, есть смысл обратиться к врачу, чтобы законно увеличить сумму пособия», - рекомендуют специалисты. Если оформить больничный в пятницу, пособие выплачивается и за субботу, и за воскресенье.
В выходной или праздничный день можно обратиться к дежурному врачу в государственную поликлинику или частную клинику, имеющую лицензию. Также можно вызвать на дом врача из поликлиники, которая обслуживает ваш адрес. Врач скорой помощи больничные не выписывает.
Больничный лист оформляется только в электронном виде и приходит на портал госуслуг. Работодатель увидит его автоматически.
Если сотрудник заболел в отпуске, за дни болезни он получит пособие, а период отдыха с отпускными продлевается.
Если больничный оформлен для ухода за ребенком, выходные дни тоже оплачиваются. Если ребенок заболел в отпуске, родитель получит за эти дни отпускные, а не пособие, а сам отпуск продлеваться не будет.
Ранее Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало график работы медицинских учреждений в выходные дни с 23 по 26 февраля, а также 8 марта. В частности, в поликлиниках районных и межрайонных больниц, ГБУЗ «Городская поликлиника» и «Городская детская поликлиника» пациентов будут ждать в любой день, выходные там не предусмотрены. Полную информацию можно посмотреть здесь.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀