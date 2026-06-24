В Пензе пока не нашли деньги на обновление стелы Кутузову

В Пензе пока нет средств для благоустройства территории памятного знака Георгию Кутузову, стоящего на пересечении Первомайского переулка и улицы Кутузова (напротив зоопарка).

Также в бюджете на 2026-й не предусмотрено финансирование на то, чтобы осовременить саму стелу, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в городской администрации.

Вопрос выделения денег на работы рассмотрят при формировании бюджета на 2027-2028 годы.

Георгий Кутузов - пензенский большевик, который погиб во время восстания Чехословацкого корпуса в мае 1918 года.

Легионеры подняли бунт, взяли город в полукольцо и начали стремительно продвигаться по улицам. Последний очаг защитников Пензы расположился на Поповой горе, около современного парка Белинского. Прорвавшихся на холм чехов встретил огонь пулемета, за которым находился Георгий Кутузов.

Легионеры пытались обойти бойца с флангов, бросали в его стороны ручные гранаты. Кутузов, будучи уже контуженным, продолжал сопротивление. Жизнь героя оборвал выстрел в грудь, сделанный одним из врагов.