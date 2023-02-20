Обнародован график работы поликлиник в праздники

20.02.2023 | 10:38

В Министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали, как будут работать медицинские организации в предстоящие выходные и праздничные дни.

В пятницу, 24 февраля, в районах области в поликлиниках участковых больниц с 8:00 до 14:00 будут открыты кабинеты неотложной медицинской помощи. По вызовам на дом врачи станут ходить с 8:00 до 12:00.

25 февраля эти медорганизации будут работать по графику субботы, а 23, 26 февраля и 8 марта не откроются.

В вышеназванные дни не будут принимать пациенток и женские консультации. 24 и 25 февраля они станут работать в обычном режиме.

В поликлиниках районных и межрайонных больниц, ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» пациентов будут ждать в любой день, выходные там не предусмотрены.

«В период с 23 по 26 февраля, а также 8 марта в поликлиниках данных лечебных учреждений, помимо работы кабинетов неотложной медицинской помощи с 8:00 до 14:00 и оказания медицинской помощи на дому, организован прием врачей специалистов, запись к которым уже оформлена по предварительной записи. То есть все плановые приемы состоятся», - уточнили в минздраве.

Контакт-центры на базе единого номера 122 будут работать следующим образом: цифры 2 (по обслуживанию взрослого населения Пензы), 3 (по обслуживанию детского населения), 4 (по обслуживанию жителей Пензенской области) - ежедневно с 8:00 до 14:00, прием вызовов - с 8:00 до 12:00; цифры 5 (вопросы по коронавирусу) и 6 (результаты ПЦР-тестирования) – ежедневно с 8:00 до 14:00.

Круглосуточных стационаров и службы скорой медицинской помощи изменения в графике не коснутся.