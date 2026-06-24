Губернатор поручил благоустроить сквер Героев-чернобыльцев

Жители улицы 8 Марта попросили губернатора благоустроить расположенный рядом с их домами сквер Героев-чернобыльцев. Они обратились к Олегу Мельниченко, когда он в среду, 24 июня, приехал в микрорайон, чтобы проконтролировать реализацию программы «Мой двор».

Глава региона поддержал идею.

«Поручил главе города Пензы Олегу Вячеславовичу Денисову организовать и оперативно провести работы. Людям очень важно, чтобы рядом с домом было комфортное пространство, где удобно гулять с колясками молодым родителям, играть детям, отдыхать на лавочках представителям старшего поколения», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Реализация проекта «Мой двор» в Пензе идет активно: 98 из запланированных 216 объектов уже готовы. Остальные планируют завершить до 1 сентября.

«Мы продолжим программу «Мой двор» и в следующем году. Поставил главе города задачу по сбору заявок от пензенцев на участие в проекте. Причем внимание нужно уделять не только дворам и подъездным территориям многоквартирных домов, но и частному сектору Пензы», - подчеркнул Олег Мельниченко.