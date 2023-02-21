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Общество

Уровень МРОТ увеличится почти до 20 тысяч рублей

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В России «опережающими темпами» будут увеличивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Такое заявление сделал в послании Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, Президент РФ Владимир Путин.

Он предложил с 1 января 2024 года дополнительно увеличить показатель на 18,5%. Таким образом, МРОТ составит 19 242 рубля.

Известно, что с 1 января 2023-го МРОТ в России установлен на уровне 16 242 рублей. Это +6,3% к предыдущему году.

Повышение уровня МРОТ означает увеличение заработной платы. Так, больше в 2024-м будут получать около 3 млн россиян, занятых в бюджетной сфере.

В Пензенской области минимальный размер оплаты труда на данный момент составляет 16 242 рубля.

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