В 2026 году в регионе смонтируют 2 врачебные амбулатории и 9 ФАПов

В 2026 году в Пензенской области установят еще 11 быстровозводимых конструкций для оказания медицинской помощи населению.
В селах Кижеватово Бессоновского района и Березовка Колышлейского района появятся врачебные амбулатории.
Также в списке 9 фельдшерско-акушерских пунктов:
- в селах Марат и Шереметьево Башмаковского района;
- в селе Каменный Брод Иссинского района;
- в поселке Родниковском Колышлейского района;
- в селе Казачья Пелетьма Лунинского района;
- в селах Большое Пермиево и Нижний Шкафт Никольского района;
- в селе Надеждино Пензенского района;
- в селе Сюзюмском Сосновоборского района.
Общая стоимость всех объектов - 104,9 млн рублей, уточнили в региональном минздраве.
В прошлом году в Пензенской области смонтировали такое же число модульных конструкций.