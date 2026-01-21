В 2026 году в регионе смонтируют 2 врачебные амбулатории и 9 ФАПов

В 2026 году в регионе смонтируют 2 врачебные амбулатории и 9 ФАПов
В 2026 году в Пензенской области установят еще 11 быстровозводимых конструкций для оказания медицинской помощи населению.

В селах Кижеватово Бессоновского района и Березовка Колышлейского района появятся врачебные амбулатории.

Также в списке 9 фельдшерско-акушерских пунктов:

- в селах Марат и Шереметьево Башмаковского района;

- в селе Каменный Брод Иссинского района;

- в поселке Родниковском Колышлейского района;

- в селе Казачья Пелетьма Лунинского района;

- в селах Большое Пермиево и Нижний Шкафт Никольского района;

- в селе Надеждино Пензенского района;

- в селе Сюзюмском Сосновоборского района.

Общая стоимость всех объектов - 104,9 млн рублей, уточнили в региональном минздраве.

В прошлом году в Пензенской области смонтировали такое же число модульных конструкций.

