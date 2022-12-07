Общество

Жителей Пензенской области ждет повышение зарплаты

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В среду, 7 декабря, Государственная Дума РФ приняла законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране на уровне 16 242 рублей.

Свое действие закон начнет с 1 января 2023 года.

«Как отмечается в пояснительных материалах, «исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», - цитирует ТАСС.

Повышение уровня МРОТ означает увеличение заработной платы. Так, больше в 2023-м будут получать 3,5 млн россиян, занятых в бюджетной сфере.

Ранее в России определились с величиной прожиточного минимума на душу населения в 2023 году. В среднем он составит 14 375 рублей. Для трудоспособного населения - 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля.

В Пензенской области на данный момент прожиточный минимум для трудоспособных граждан равен 12 745 рублям, для детей - 11 442 рублям, а для пенсионеров - 10 319. Уровень МРОТ в регионе сейчас 15 279 рублей.

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