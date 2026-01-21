В Пензе объяснили, почему множество машин скорой стоят у «Коллажа»

В Пензе объяснили, почему множество машин скорой стоят у «Коллажа»
В Пензе не хватает машин скорой помощи, предположила жительница областного центра. По ее словам, врачей, вызванных к заболевшему супругу, пришлось ждать больше 2 часов.

«Когда мы спросили, почему так долго, нам ответили, что нет машин», - рассказала в Сети пензячка.

Она указала на противоречие: «Машин у них нет, зато новый автопарк скорых стоит у ТЦ «Коллаж» уже четвертый месяц!»

На жалобу женщины отреагировал представитель областной станции скорой медицинской помощи. Он сообщил, что припаркованные у «Коллажа» спецавтомобили не принадлежат его организации.

«Собственником этих машин является акционерное общество «БенеКар» (г. Москва), которое, по имеющимся сведениям, осуществляет временное размещение этих автомашин на территории парковки торгового центра», - пояснил представитель станции.

