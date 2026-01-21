Перечислены адреса в Пензе, где 22 января отключат электричество

В четверг, 22 января, в части домов Пензы отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса на Бугровке, Окружной и в Нахаловке.

С 8:30 до 15:00 без света останутся:

- ул. Громова, 53, 62, 64/47, 68, 70, 72;

- 1-й пр-д Громова, 1-15, 16, 17;

- 2-й пр-д Громова, 3-15 (нечетные), 19, 21;

- 3-й пр-д Громова, 1-5, 7-20, 22, 24;

- ул. Краснознаменная, 41, 43-77, 79-83, 85, 87, 89;

- 1-й Краснознаменный пр-д, 14, 16;

- ул. Полярная, 3, 6, 7, 8;

- ул. Производственная, стр. 1, 56, 58, 60, 63, 65, 67-105, 107-129 (нечетные);

- 1-й Производственный пр-д, 3-9, 11;

- 2-й Производственный пр-д, 3, 4, 6-11, 13, 13Б, 19;

- ул. Средняя, 77, 83, 83а;

- 1-й Средний пр-д, 1-17, 19-24, 26-44, 48-67, 69-82, 83.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Кошевого, 1-28, 30-44 (четные), з/у 19;

- пр-д Кошевого, 1-7, 9, 10-18 (четные);

- ул. Нейтральная, 1, 1а, 1Б, 1д, 1е, 3-8, 10-39, 42-50 (четные), 58а;

- ул. 2-я Нейтральная, 23-25, 27, 29, 31;

- ул. Ново-Нейтральная, 1-15, 17, 19, 21;

- пр-д Седова, 4.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Загородная, 1-17, 18, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;

- ул. Костычева, 2-7, 9, 10, 12, 14, 16;

- 1-й Литовский пр-д, 5, стр. 7;

- 2-й Литовский пр-д, 5-9, 11;

- 3-й Литовский пр-д, 3, 5-8, 10, 12;

- ул. Окружная, 8, 10, 24, 24а, 26, 26а, 28.