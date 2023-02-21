Пензенцы в районе «Снежинки» живут в окружении сигнальных лент

21.02.2023 | 17:02

В Пензе стадион «Снежинка» зимой часто становится местом различных соревнований и эстафет. По мнению местных жителей, спорт - это хорошо, но еще лучше, когда участники состязаний убирают за собой мусор.

«Загажено ВСЕ вокруг. Весь лес в разорванных пластиковых лентах, вся территория в бутылках, стаканах и так далее», - возмутилась на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте» пользовательница Светлана.

В ответе представитель мэрии уверил женщину, что после соревнований проводится уборка стадиона, а также прилегающей территории.

«Лесной массив, помимо спортсменов, посещают и жители города Пензы. К сожалению, некоторые отдыхающие ведут себя некультурно и выкидывают мусор вне контейнеров. Работники спортивной школы № 4 постоянно ведут работы по благоустройству стадиона и прилегающей территории и призывают гостей соблюдать правила нахождения на природном объекте», - рассказали пензячке.

Ответ горожанку не удовлетворил.

Она пояснила, что проживает в этом районе более 10 лет и понимает, откуда берется мусор, попадающий к местным жителям на участки. И проблема не в любителях пикников и прогулок.

«Сигнальные ленты висят на деревьях не первый год, жители не пользуются одноразовой посудой, которая валяется везде вместе с бахилами, пакетами, бутылками. Лыжники, приезжающие на авто, кидают мусор прямо на стоянке, и за этим никто вообще не следит и не убирает», - возразила Светлана.

18 февраля на стадионе «Снежинка» в 20-й раз прошла лыжная эстафета, посвященная памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова, погибшего во время второй чеченской кампании. На состязания съехались спортсмены со всей области, а также представители региональной власти.