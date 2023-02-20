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Происшествия

Жители Арбекова остались без отопления из-за аварии на сетях

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В понедельник, 20 февраля, пензенский проспект Строителей в районе ТЦ «Онежский» заволокло паром, водителям пришлось продвигаться практически на ощупь. Виной всему - коммунальная авария на сетях.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, обнаружено повреждение на трубопроводе на пересечении улицы Лозицкой и проспекта Строителей.

«Сотрудники незамедлительно приступили к ремонту. В настоящее время выход теплоносителя на поверхность устранен. В зоне отключения отопления и горячего водоснабжения - шесть жилых домов», - уточнили тепловики.

Планируемый срок завершения работ - 8:00 21 февраля.

Из-за аварии в вечерний час пик образовался серьезный затор.

Источник видео: Владимир, чат «Ленинский район Пенза».

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Источник — фото t.me/sova_penza58
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