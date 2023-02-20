Жители Арбекова остались без отопления из-за аварии на сетях

В понедельник, 20 февраля, пензенский проспект Строителей в районе ТЦ «Онежский» заволокло паром, водителям пришлось продвигаться практически на ощупь. Виной всему - коммунальная авария на сетях.
Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, обнаружено повреждение на трубопроводе на пересечении улицы Лозицкой и проспекта Строителей.
«Сотрудники незамедлительно приступили к ремонту. В настоящее время выход теплоносителя на поверхность устранен. В зоне отключения отопления и горячего водоснабжения - шесть жилых домов», - уточнили тепловики.
Планируемый срок завершения работ - 8:00 21 февраля.
Из-за аварии в вечерний час пик образовался серьезный затор.
Источник видео: Владимир, чат «Ленинский район Пенза».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀