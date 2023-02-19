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Общество

Пензенских родителей тоже ждут «Разговоры о важном»

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В воскресенье, 19 февраля, стало известно, что в Минпросвещения РФ приняли решение проводить занятия «Разговоры о важном» и для родителей.

В настоящее время специалисты думают над форматом таких бесед.

«Мы приняли решение, чтобы «Разговоры о важном» были и для родителей. Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно - такая системная работа», - цитирует ТАСС главу министерства Сергея Кравцова.

Ранее цикл классных часов под названием «Разговоры о важном» был предусмотрен лишь для детей. Занятия стартовали в сентябре 2022-го, их проводят в начале каждой учебной недели. Главные цели - развитие патриотизма, гражданское воспитание, историческое просвещение.

В пензенских школах первый такой урок прошел 5 сентября. В среднем и старшем звене проводилась беседа о России как стране возможностей, о будущем. В младшем общались на темы, более понятные и доступные для учеников этого возраста.

Также «Разговоры о важном» предусмотрены и для учащихся колледжей.

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