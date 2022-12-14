Сетевое издание|18+|Среда|14 дек 2022|13:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе разрешили партнерские роды, но вмешался грипп

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пензенском перинатальном центре сняли запрет на партнерские роды. Просьбу жительниц региона рожать при поддержке близких услышали.

Ранее сообщалось, что пензячки попросили у губернатора помощи в организации партнерских родов. Женщины привели несколько аргументов, подкрепляющих их позицию. Они указали, что это полезно для сохранения здоровья и важно для эмоционального состояния матери.

Однако, как утверждают подписчицы губернатора, при наличии индивидуальных родильных залов в пензенском перинатальном центре практики партнерских родов нет.

«Ранее мы писали обращение на имя главного врача, и там постоянно отказывали, ссылаясь на ковидные ограничения. Сейчас все ограничения сняты, но ситуация не изменилась. Хотя существует закон о партнерских родах, а в самом перинатальном центре есть все условия для них», «В соседних регионах, Самаре, Саратове, Саранске, а также в ведущих роддомах Москвы уже давно ввели практику партнерских родов и видят только плюсы», - написали пензячки.

В среду, 14 декабря, на обращение женщин появился ответ от администрации областной больницы имени Н. Н. Бурденко, к которой относится перинатальный центр.

«На основании приказа Министерства здравоохранения Пензенской области N 267-о от 21 ноября 2022 года в перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко сняты ограничения на проведение партнерских родов», - сообщили жительницам региона.

Однако в ближайшее время, скорее всего, организовать партнерские роды не получится.

«На вашем сайте отвечают, что ограничения по гриппу. Кому верить?» - спросила пензячка у представителя областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте