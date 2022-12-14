В Пензе разрешили партнерские роды, но вмешался грипп

14.12.2022 | 11:32

В пензенском перинатальном центре сняли запрет на партнерские роды. Просьбу жительниц региона рожать при поддержке близких услышали.

Ранее сообщалось, что пензячки попросили у губернатора помощи в организации партнерских родов. Женщины привели несколько аргументов, подкрепляющих их позицию. Они указали, что это полезно для сохранения здоровья и важно для эмоционального состояния матери.

Однако, как утверждают подписчицы губернатора, при наличии индивидуальных родильных залов в пензенском перинатальном центре практики партнерских родов нет.

«Ранее мы писали обращение на имя главного врача, и там постоянно отказывали, ссылаясь на ковидные ограничения. Сейчас все ограничения сняты, но ситуация не изменилась. Хотя существует закон о партнерских родах, а в самом перинатальном центре есть все условия для них», «В соседних регионах, Самаре, Саратове, Саранске, а также в ведущих роддомах Москвы уже давно ввели практику партнерских родов и видят только плюсы», - написали пензячки.

В среду, 14 декабря, на обращение женщин появился ответ от администрации областной больницы имени Н. Н. Бурденко, к которой относится перинатальный центр.

«На основании приказа Министерства здравоохранения Пензенской области N 267-о от 21 ноября 2022 года в перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко сняты ограничения на проведение партнерских родов», - сообщили жительницам региона.

Однако в ближайшее время, скорее всего, организовать партнерские роды не получится.

«На вашем сайте отвечают, что ограничения по гриппу. Кому верить?» - спросила пензячка у представителя областной больницы имени Н. Н. Бурденко.