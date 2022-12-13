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Общество

Пензячки хотят помощи в организации партнерских родов

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Жительница области Ольга пожаловалась на запрет партнерских родов в перинатальном центре в Пензе.

Свое обращение женщина оставила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» под постом об анонсе прямой линии.

«Ранее мы писали обращение на имя главного врача, и там постоянно отказывали, ссылаясь на ковидные ограничения. Сейчас все ограничения сняты, но ситуация не изменилась. Хотя существует закон о партнерских родах, а в самом перинатальном центре есть все условия для них», - указала Ольга.

Пензячка подчеркнула, что сейчас женщины хотят рожать с партнерами, потому что уменьшается вероятность негативного впечатления от процесса появления на свет ребенка, сокращается его длительность, медики реже используют синтетический окситоцин, причиняющий вред здоровью.

Законодательство допускает присутствие при процедуре близкого человека по желанию женщины в случае, если в медучреждении имеются индивидуальные родильные залы. В перинатальном центре такие помещения есть.

«В соседних регионах, Самаре, Саратове, Саранске, а также в ведущих роддомах Москвы уже давно ввели практику партнерских родов и видят только плюсы», - высказалась Ольга.

Женщина попросила губернатора обратить внимание на эту проблему и помочь решить ее.

Ольгу поддержали другие пользовательницы.

«Кстати говоря, на сайте самого ПЦ есть даже раздел «Партнерские роды», образец заявления на него. Но когда этот вопрос поднимается внутри самого роддома, говорят, что такое у них не практикуют и не разрешают. В ПЦ г. Заречный также практикуют партнерские роды и открыты для этого», - написала одна из них.

Возможно, ответ на обращения пензячек губернатор даст во время прямой линии, которая запланирована на 17:00 15 декабря.

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