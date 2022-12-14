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Общество

Школьников хотят привлечь к труду на законодательном уровне

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На первом этапе восстановления системы трудового воспитания в школах предлагается ввести общественно полезную деятельность. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на выступление замминистра просвещения Андрея Корнеева на заседании Комитета Госдумы по просвещению.

По словам Корнеева, у трудового воспитания в советской школе были две составляющие - общественно полезный труд и производственная деятельность. Ученики средней школы могли получать профессиональную подготовку, а старшеклассники - профессиональное обучение.

Замминистра предложил на первом этапе законодательно закрепить право образовательных организаций и обязанность обучающихся участвовать в общественно полезной деятельности в школе. Подразумевается благоустройство класса, территории школы, уход за средствами обучения и воспитания.

Таким образом, школьников смогут привлекать к таким мероприятиям, как субботник, уборка листвы, покраска заборов, дежурство по классу, полив цветов и так далее.

7 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы обсудили тему трудового воспитания детей по аналогии с Советским Союзом.

Вопрос трудового воспитания молодого поколения обсуждается и в Пензе. Так, 7 декабря на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Алексей Савичев посетовал, что дети относятся к чужому труду с пренебрежением, и вспомнил собственное детство, когда уборка в классе или на территории школы не была чем-то зазорным.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова сообщила, что пензенские чиновники имеют возможность предложить к рассмотрению вопрос о том, чтобы подростки могли привлекаться к труду. Для этого нужно снять ограничения на привлечение детей к трудовым обязанностям.

Депутаты приняли решение выйти с инициативой в региональный Заксобр, который в свою очередь направит предложение в Госдуму. Такое обращение в Госдуму и Правительство России уже поступило от депутатов госсовета Удмуртии.

Опрос, проведенный в Telegram-канале PenzaInform, показал, что мнения пензенцев о возвращении в школы трудового воспитания разделились. 52% респондентов отметили: мыть полы должны дети, это нормально и полезно. 47% настаивают, что для уборки есть персонал, а ребята должны учиться. 1% пользователей высказал мнение, что помыть пол могут и родители.

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