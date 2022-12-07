Унижение или подготовка к жизни: уборка класса взволновала пензенцев

07.12.2022 | 18:12

Мнения пензенцев о возвращении в школы трудового воспитания разделились. Не все посчитали, что мытье полов в классах пойдет на пользу детям.

Согласно опросу в Telegram-канале PenzaInform, 52% респондентов отметили: мыть полы должны дети, это нормально и полезно. 47% настаивают, что для уборки есть персонал, а ребята должны учиться. 1% пользователей высказал мнение, что помыть пол могут и родители.

В комментариях пензенцы, поддержавшие идею трудового воспитания, написали, что в детстве мыли в классах, полы, окна, занимались другим общественно полезным трудом и «не сломались». Такой опыт оказался важным для них.

Часть опрошенных заявили, что их дети в настоящее время принимают участие в наведении чистоты в классах. Иногда оказывается, что не все «умеют тряпку в руках держать».

«Как показывает практика, мыть всегда приходится одним и тем же. Всегда находятся уклонисты, которым вечно позарез куда-то нужно. Лучше устраивать раз в месяц генеральные уборки или шефство для детей, разработать и распределить какие-то обязанности. А так получается не трудовое воспитание, а действительно принудиловка, причем унизительная», - высказала мнение подписчица канала.

Другой пензячке показалась сомнительной необходимость учить детей мыть полы. «Для чего этот супернужный навык в современной жизни при наличии моющих пылесосов?» - спросила она. «Ну а для чего нужно уметь считать, когда есть калькулятор? Зачем нужно уметь читать, если есть аудиокниги?» - ответили ей.

С уборкой класса у подписчиков связано много воспоминаний.

«Помню, помню. Грязная вонючая тряпка, холодная вода, испачканная школьная форма… Лучше я заплачу уборщице, а дочку и так приучу дома к труду», - поделился комментатор.

Некоторые пензенцы озабочены: нагрузка на детей возрастет, а у ребят и так по семь-восемь уроков. «Приходят домой в пятом часу! Какие полы?» - задала вопрос пользовательница.

Жители области вспомнили: у многих школьников дополнительные занятия, секции и кружки. «Есть у вас желание и время, пусть ваш ребенок моет полы, а мой профессионально занимается спортом, и у него нет свободной минуты», - написал пензенец.