В зареченских школах на карантин закрыли пять классов

13.12.2022 | 09:31

В Заречном отмечается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ситуацию в закрытом городе обсудили на совещании в администрации ЗАТО в понедельник, 12 декабря.

По данным МРУ № 59 ФМБА России, за минувшую неделю в Заречном зарегистрировали 14 случаев гриппа, что в два раза больше, чем на предыдущей, и 77 - коронавируса (на 13% больше).

«Общее число зарегистрированных простудных заболеваний достигло 900 случаев», - отметили в Управлении общественных связей ЗАТО.

На карантин закрыты пять классов в двух школах.

Растет заболеваемость ОРВИ и в Кузнецке. Увеличилось количество обращений в скорую (с 80 до 200) и вызовов врача на дом: для взрослых пациентов за неделю зарегистрировано 975, для детей - 1 158.