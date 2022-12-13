В зареченских школах на карантин закрыли пять классов

В Заречном отмечается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ситуацию в закрытом городе обсудили на совещании в администрации ЗАТО в понедельник, 12 декабря.
По данным МРУ № 59 ФМБА России, за минувшую неделю в Заречном зарегистрировали 14 случаев гриппа, что в два раза больше, чем на предыдущей, и 77 - коронавируса (на 13% больше).
«Общее число зарегистрированных простудных заболеваний достигло 900 случаев», - отметили в Управлении общественных связей ЗАТО.
На карантин закрыты пять классов в двух школах.
Растет заболеваемость ОРВИ и в Кузнецке. Увеличилось количество обращений в скорую (с 80 до 200) и вызовов врача на дом: для взрослых пациентов за неделю зарегистрировано 975, для детей - 1 158.
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