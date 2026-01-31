На улице Володарского собрались сносить дом № 31

В Пензе для муниципальных нужд изымают жилые и нежилые помещения в домах № 31 на улице Володарского и № 18 на Металлистов. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Денисов.

Эти здания признаны аварийными и подлежат сносу.

В перечне для изъятия значатся два нежилых помещения (оба в доме на Володарского), а также 14 жилых (квартиры № 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14 на Володарского, № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 на Металлистов).

Управлению муниципального имущества поручено определить размер возмещения за объекты недвижимого имущества и направить правообладателям все необходимые документы.

Как следует из открытых источников, дом № 31 на улице Володарского возвели в 1917 году. Это двухэтажное строение.

Дом № 18 на Металлистов тоже двухэтажный, построен из дерева. В 2018 году жильцы нанесли на стену надпись «Дом рушится, помогите!» Люди жаловались, что каждый день слышат, как здание трещит. Полы под ногами ходили ходуном.

