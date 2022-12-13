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Общество

В Кузнецке возросло число заболевших ОРВИ и гриппом

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В Кузнецке отмечается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, в связи с чем возросла нагрузка на первичное звено учреждений здравоохранения.

Количество исследований в ПЦР-лаборатории увеличилось с 1 519 до 1 939. Отмечается рост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, на амбулаторном лечении находится 124 человека, 71 из которых - дети.

Прибавилось работы и у скорой помощи. Если ранее в среднем фиксировалось 80 вызовов в день, то в воскресенье, 11 декабря, их число достигло 218. Обращаемость с пневмонией выросла с 9 до 16 случаев за неделю, с ОРВИ - с 230 до 340.

Также кузнечане стали чаще вызывать участковых врачей на дом. Среди взрослых пациентов зарегистрировано 975 обращений за неделю, в детской поликлинике - 1 158 вызовов.

«Самые распространенные симптомы респираторных заболеваний известны всем: боль в горле, кашель, насморк, подъем температуры. При появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к врачу», - напомнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе в Пензенской области подтверждено 66 случаев гриппа. Для сравнения: на 4 декабря было выявлено всего 9 случаев этого заболевания.

В качестве меры профилактики медики рекомендуют носить маски в общественных местах, избегать мест массового скопления людей, как можно чаще мыть руки с мылом, укреплять иммунитет поливитаминными и противовирусными препаратами, больше бывать на свежем воздухе.

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Источник — фото pixabay.com
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