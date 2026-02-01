В мэрии планируют расчистить улицы Пензы до понедельника

После обильного снегопада, накрывшего регион, глава Пензы Олег Денисов в воскресенье, 1 февраля, провел совещание по ликвидации последствий непогоды. Он поставил задачу обеспечить проезжее состояние дорог к утру понедельника.

По информации МБУ «Пензавтодор», за прошедшие сутки с улично-дорожной сети вывезено 4 437 кубометров снега. На уборке заняты 114 работников бригад ручного труда и около 100 единиц спецтехники (комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, фронтальные погрузчики, самосвалы, грейдеры и многофункциональные «Чистики»).

Основное внимание уделяется расчистке путепроводов, мостов, автомагистралей, спусков и подъемов. Приводятся в порядок тротуары, площадки у остановочных павильонов, подходы к пешеходным переходам, лестничные спуски. Сломавшиеся ветки деревьев ликвидируют, сообщили в мэрии.

«Все силы нужно бросить на очистку города от снега. Самая важная задача - чтобы к утру понедельника центральные дороги находились в проезжем состоянии. У жителей должна быть возможность выехать со своих дворов, сесть на автобусы, доехать до работы. Учитывая количество осадков, работа коммунальным службам обеспечена на все ближайшие дни», - отметил Олег Денисов.

Заместителю главы администрации Пензы Ильдару Усманову и руководству районных администраций поручено проконтролировать, как УК, ТСЖ и ЖСК справляются с уборкой на придомовых территориях.

На управление развития предпринимательства возложена обязанность скоординировать действия с представителями бизнеса, на управление образования - организовать расчистку участков у школ и детских садов.

«Горожан прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, планировать свои маршруты с временным запасом», - обратился Олег Денисов к жителям областного центра.

Он пообещал задействовать в понедельник, 2 февраля, дополнительные резервы, в том числе привлечь к работам сотрудников бюджетных учреждений. Помощь активистов приветствуется.