Пензенцам объяснили, почему сложно записаться к детским врачам

Жителей Пензы продолжает беспокоить вопрос записи к детским врачам. Очередную проблему озвучила горожанка на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Прошу обратить внимание, Олег Владимирович, на невозможность попасть к узким специалистам в детских поликлиниках. Например, у неврологов нет ближайшей записи вообще, нет записи и в поликлинике на проспекте Победы, 29, куда мы относимся по прописке», - сообщила она.

В подтверждение своих слов пензячка приложила скриншоты с сайта пенза-доктор.рф.

На запрос отреагировал представитель ГБУЗ «Городская поликлиника». Он пояснил, что расписание специалистов составляется исходя из графика выездных медосмотров, которые проводятся в школах и детсадах.

«Кроме того, из семи врачей данной специализации два доктора находятся в декретном отпуске. Свободные слоты для записи быстро заполняются пациентами, врачи принимают детей из разных районов города Пензы», - говорится в ответе.

При затруднениях пензенцам порекомендовали обращаться за помощью к заведующему педиатрическим отделением или детской поликлиникой.