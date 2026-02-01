Движение на федеральных трассах в Пензенской области восстановлено

С 8:00 воскресенья, 1 февраля, восстановлено движение на федеральных трассах в Пензенской области, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Речь идет об отрезках:

- км 466 + 540 - км 780 + 320 М-5 (от границы Мордовии до Ульяновской области);

- км 320 + 900 - км 516 + 100 Р-158 (от границы Мордовии до Саратовской области);

- км 124 + 000 - км 278 + 000 Р-208 (от границы Тамбовской области до Пензы);

- км 0 - км 115 + 140 Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - дорога А-260.

Движение маршрутного и грузового транспорта по ним ограничили с вечера субботы, 31 января. Меру приняли из-за сложных погодных условий: сильного снега, метели, гололедицы.