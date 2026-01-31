1 февраля в регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Общество

1 февраля в регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Печать
Telegram

В воскресенье, 1 февраля, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная опасность). Ожидается сильный снег, метель, на дорогах возможны снежные заносы, предупредили в Приволжском УГМС.

В ночь на 1-е число температура воздуха составит -4…-9 градусов, в некоторых районах она опустится до -10…-15. Местами прогнозируется метель.

Утром будет около -2 градусов, ожидается снег. Днем местами синоптики обещают усиление осадков и метель. Скорость западного ветра составит 9-14 м/с.

Термометр покажет 0…-5 градусов, в некоторых районах -7…-12.

Осадки и метель в регион принес южный циклон. Однако уже в начале следующей недели погода изменится благодаря вторжению арктического воздуха. Снег прекратится, а морозы усилятся.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!