1 февраля в регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В воскресенье, 1 февраля, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная опасность). Ожидается сильный снег, метель, на дорогах возможны снежные заносы, предупредили в Приволжском УГМС.

В ночь на 1-е число температура воздуха составит -4…-9 градусов, в некоторых районах она опустится до -10…-15. Местами прогнозируется метель.

Утром будет около -2 градусов, ожидается снег. Днем местами синоптики обещают усиление осадков и метель. Скорость западного ветра составит 9-14 м/с.

Термометр покажет 0…-5 градусов, в некоторых районах -7…-12.

Осадки и метель в регион принес южный циклон. Однако уже в начале следующей недели погода изменится благодаря вторжению арктического воздуха. Снег прекратится, а морозы усилятся.