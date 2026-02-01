В хирургическом отделении больницы № 6 продолжается ремонт

В 1-м хирургическом отделении клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина идет ремонт внутренних помещений. На данный момент здесь смонтировали подвесной потолок, заменили розетки и выключатели, установили светильники.

Кроме того, стены готовы к покраске. Малярные работы проведут после того, как поставят новые двери.

Главный врач Дмитрий Максимов отметил, что подрядная организация работает качественно и с соблюдением всех сроков.

«Помимо оказания медицинской помощи, мы стараемся, чтобы нашим пациентам было комфортно находиться в стенах нашей больницы», - добавил он.

Финансирование осуществляется за счет собственных средств медучреждения. Предполагается закончить ремонт к концу года.