В хирургическом отделении больницы № 6 продолжается ремонт

Общество

В хирургическом отделении больницы № 6 продолжается ремонт
Печать
Telegram

В 1-м хирургическом отделении клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина идет ремонт внутренних помещений. На данный момент здесь смонтировали подвесной потолок, заменили розетки и выключатели, установили светильники.

Кроме того, стены готовы к покраске. Малярные работы проведут после того, как поставят новые двери.

Главный врач Дмитрий Максимов отметил, что подрядная организация работает качественно и с соблюдением всех сроков.

«Помимо оказания медицинской помощи, мы стараемся, чтобы нашим пациентам было комфортно находиться в стенах нашей больницы», - добавил он.

Финансирование осуществляется за счет собственных средств медучреждения. Предполагается закончить ремонт к концу года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
больница ремонт пациент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!