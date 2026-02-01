Опубликован график отключений света в Пензе 2 февраля

В понедельник, 2 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Терновке, в Заре, в районе площади Куйбышева, на Бугровке и в Цыганском Поселке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Батумская, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), з/у 41;

- ул. Косарева, 1-8;

- ул. Николаевская, 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26;

- ул. П. Морозова, 11-18, 20, 22-55, 57, 59;

- пр-д П. Морозова, 34;

- ул. Пушкари, 1-13 (нечетные), 23Б, 25а;

- пр-д Пушкарский, 1-9, 11, 13, 15, 17;

- ул. Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54;

- ул. Таганрогская, 1-11, 13, 15, 17, 19;

- ул. Ташкентская, 1- 34, 36, 38, 40;

- 1-й Ташкентский пр-д, 1-25, 27, 29, 31; 2-й Ташкентский пр-д, 1-15, 17, з/у 17;

- ул. Ялтинская, 15-30, 32;

- ул. Газовая, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27а, 28, 30, 87, 92;

- 1-й Газовый пр-д, 1,1а, 3, 5, 7, 9-16, 25,27; 2-й Газовый пр-д, 1, 6, 9, 13;

- ул. 2-я Магистральная, 3, 5, 7, 9, 14, 23, 29, 31, 33/1, 35; ул. 3-я Магистральная, 2-7, 9, 10, 12-16, 18-21, 25;

- ул. Малоэтажная, 3а, 3Б, 3г, 4-7, 9, 10, 12, 13;

- 3-й мкр-н Заря, уч. 148, стр. 569;

- ул. Новоселов, 1, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 22;

- ул. Районная, уч. 2, 2, 3, 5-10, 12,14, 18, уч. 151;

- ул. Районная /Новоселов, 10;

- ул. Руслановой, уч. 548, 2-12 (четные), 16, 18, 20, 22, з/у 14Б.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать в дома № 6 и 8 на ул. Терешковой.

В те же часы свет отключат по адресам:

- ул. Куйбышева, 18а;

- ул. Калинина, 23, 25, 37;

- ул. Богданова, 21а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30,36;

- пл. Куйбышева, 4;

- ул. Чкалова, 32.

Там же ожидается перерыв в электроснабжении с 13:00 до 16:00.

С 13:00 до 15:00 света не будет у жителей следующих домов:

- ул. Большая Бугровка, 43-51, 53, 53в, 55-62, 64-103, 105-111;

- ул. Большая Бугровка/Средняя, 63/87;

- 2-й пр-д Громова, 1, 2;

- ул. Краснознаменная, 41а, 47а, 47Б, 49;

- пр-д Сурикова, 4, 6;

- ул. Челюскина, 39, 41, 41а, 50, 52;

- ул. Гончарова, 21, 55, 55а;

- пр-д Гончарова, 2-7, 9-30, 32-44, 46, 48-59, 61, 63, 65-67, 67а, 67Б, 69-71, 74, 77, 79;

- ул. 1-я Офицерская, 4-18 (четные), 19-24, 26-41, 43-57 (нечетные), 65; ул. 2-я Офицерская, 2, 4, 6, 8-35, 37-58, 60, 62, 64, 66;

- 1-й Офицерский пр-д, 3-6; 2-й Офицерский пр-д, 3-6; 3-й Офицерский пр-д, 3-6; 4-й Офицерский пр-д, 3-11;

- пр. Победы, 46-68 (четные).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.