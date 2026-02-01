Фармаколог опроверг лечебные свойства меда

У меда нет никаких уникальных полезных свойств, заявил фармаколог Андрей Кондрахин. Кроме того, этот продукт нельзя нагревать, поскольку при этом он распадается на канцерогенные вещества.

В беседе с изданием «Газета.ru» Кондрахин рассказал, что мед следует считать продуктом питания, ни в коем случае не лекарством. Представление о том, что мед помогает поправить здоровье, - миф.

«Пчелы не лечатся медом, они едят его всю зиму, чтобы выжить. Также и мы: мы питаемся им, чтобы получить быстрые калории. На самом деле раньше это был единственный вид сахара, который человек умел добывать», - пояснил эксперт.

Он добавил, что любителям меда следует считать его употребляемое количество, как в случае с сахаром.

Ранее эксперты предупредили, что мед не лучший ингредиент для добавления в чай или выпечку. Кроме того, он не является полезной заменой сахару, так как богат углеводами.

