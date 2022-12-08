Стало известно, почему пензенцы не могут получить квартиры по соцнайму

08.12.2022 | 15:11

В четверг, 8 декабря, на заседании комиссии Пензенской гордумы одной из тем для обсуждения стало управление жильем, в том числе муниципальным.

Начальник управления ЖКХ города Ильдар Усманов доложил, что в областном центре действует 153 управляющие организации, в ведении которых находятся 1 814 домов. Для домов, оставшихся без управления (а таких насчитывается 210), были временно определены два МУП по ОЖФ - «Жилье-22» и «Жилье-16».

Он отметил, что в Пензе есть муниципальные комнаты и квартиры специализированного и маневренного фонда. Они расположены на Ленинградской, 8а (28 квартир, 154 жилых помещения), проспекте Строителей, 1 (152 квартиры), в 5-м Виноградном проезде, 22 (103 квартиры, из них 192 жилых помещения), на Коммунистической, 38а (98 помещений), Егорова, 2 (60 квартир) и 2а (77 квартир), ул. Пушанина, 36 (15 квартир), и Антонова, 14 (31 комната). В 2022 году на ремонт муниципального жилья было выделено 2 млн 771 тыс. 600 руб.

Докладчик отметил, что сотрудники управления проверяют маневренный фонд на предмет выявления незаконно проживающих в нем лиц.

«Проводили поверку на Коммунистической, 38а, где выявлено 15 пустующих помещений и 4 - в которых проживают лица, не имеющие оснований. Подготовлены документы на их выселение», - рассказал он.

По словам Усманова, в этом году было заключено 279 договоров социального найма жилых помещений. По состоянию на 25 ноября в городе имеется 238 свободных помещений: 62 - по договорам социального найма и 176 - в маневренном фонде.

Однако, как выяснилось, квартиры, которые пензенцы могли бы получить по соцнайму, находятся в ненадлежащем состоянии, поэтому их не могут предоставить нуждающимся.

«Мы их не ремонтируем, а между тем 62 человека могли получить бы жилье по соцнайму. Очередь у нас тысячная, и она не двигается. Деятельность в этом направлении - 2-3 квартиры в год отремонтированы. Нужно, чтобы пустых квартир по найму не было!» - возмутился глава города Владимир Мутовкин.

Ильдар Усманов объяснил, что управление занимается не распределением жилого фонда, а лишь их содержанием.

«Вы обязаны содержать их в надлежащем состоянии», - подчеркнул Мутовкин.

Кроме того, депутаты рекомендовали начальнику управления теснее работать с управляющими компаниями, чтобы оперативно получать сведения о так называемых выморочных квартирах, на которые не нашлось наследников.