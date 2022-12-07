Общество

В Пензенском районе школу закрыли на карантин

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В аккаунте губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» появилось обращение жительницы Пензенской области.

«Здравствуйте! Обратите, пожалуйста, внимание на школу МОБУ СОШ им. Володина, филиал с. Кучки. 3 человека ходят из общего количества. Почему не закрывают на карантин?» - написала она.

Ответ поступил со страницы правительства Пензенской области.

«Филиал средней школы села Большая Елань в селе Кучки Пензенского района будет закрыт на карантин по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям с 7 по 13 декабря 2022 года с организацией дистанционной формы обучения. Дезинфицирующие мероприятия будут проведены согласно требованиям Роспотребнадзора», - говорится в нем.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Пензенской области сообщило, что с

28 ноября по 4 декабря в регионе зарегистрировано 3 902 случая ОРВИ (на 17,4% больше, чем неделей раньше) и 9 случаев гриппа A(H1N1). Специалисты дали рассказали о симптомах и профилактике гриппа.

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