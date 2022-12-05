На передовую можно отправить письма, которые «точно дойдут»

05.12.2022 | 12:42

Родственники могут обмениваться письмами с военнослужащими на передовой по линии Минобороны РФ. Как это сделать, подробно рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Близкие бойца должны узнать номер его воинской части (у него самого либо в военкомате по месту призыва). Письма нужно отправлять через отделения «Почты России» по адресу: 103400, город Москва-400, номер воинской части.

«Можно не сомневаться, что все они точно дойдут до адресата, - воинские части на передовой обеспечиваются фельдъегерской связью. Это вопрос госважности», - написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в себя в телеграм-канале.

Как только у военнослужащих появится возможность, они пришлют ответ: конвертами, бумагой и письменными принадлежностями все обеспечены.

17 ноября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков во время прямого эфира сообщал похожую информацию, но не называл адреса. Он говорил, что родные должны узнать у мобилизованного не только номер номер воинской части, но и регион, в котором у этой части расположен пункт постоянной дислокации.

Общаться с близкими по телефону военнослужащим запрещено. Сам выход солдата в интернет из зоны выполнения задач, как и вообще включение способного на это смартфона, позволяет противнику точно определить координаты владельца устройства. Специалисты утверждают: использование современного гаджета закончится тем, что через пять минут прилетит высокоточный снаряд.