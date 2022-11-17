Пензенцам рассказали, как отправить мобилизованному письмо

17.11.2022 | 11:30

Во время прямого эфира, состоявшегося в четверг, 17 ноября, военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков осветил тему почтовой связи родственников и друзей с бойцами.

«Будет ли организована полевая почта в Пензе? Куда и как отправить письма мобилизованным?» - прозвучали вопросы.

«Военнослужащий, призванный по частичный мобилизации, должен выяснить у своего командира и сообщить родным номер воинской части и регион, в котором у этой воинской части расположен пункт постоянной дислокации», - пояснил Андрей Сурков.

Он уточнил, что послания направляются по данному адресу через «Почту России» и доставляются фельдъегерской почтовой связью Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ранее Андрей Сурков ответил на вопрос о том, что делать мобилизованному гражданину при наличии серьезного заболевания.