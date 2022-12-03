Общество

Пензенцам объяснили, что будет с неотгулянным отпуском

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С приближением новогодних праздников некоторые жители Пензенской области спохватываются: у них оказалось так много работы, что просто некогда было полностью использовать отпуск.

«Что будет с отпускными днями, которые работник не успел использовать?» - задаются люди вопросом.

На него ответили эксперты портала «Объясняем. Пензенская область».

Право на оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней есть у всех граждан, работающих по трудовому договору. Если по какой-то причине сотрудник не успел воспользоваться всеми положенными ему днями, он может перенести их на следующий год и использовать позже. Важно знать, что работодатель не имеет права не предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд.

Если человеку полагается отпуск дольше стандартных 28 дней, то за все дополнительные дни можно получить денежную выплату. Ее сумму исчисляют из среднего заработка сотрудника в день и количества неиспользованных дней отпуска.

Дополнительныедни отпуска положены людям на работе с вредными и опасными условиями труда, имеющим особый характер работы и еще нескольким категориям.

Для получения компенсации нужно подать заявление в отдел кадров.

При увольнении работник получает компенсацию за все неиспользованные отпуска. Беременные и сотрудники младше 18 лет должны использовать отпуск в полном объеме.

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