Общество

Погода в выходные не доставит пензенцам неудобств

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря, в Пензе будет ясно и достаточно морозно, сообщают синоптики.

Днем в оба выходных дня столбик термометра будет показывать в районе -7 градусов, по ночам он станет опускаться до -9...-11.

Правда, из-за отсутствия снега при холодном ветре температура воздуха будет ощущаться на 3-4 градуса ниже. А осадков в выходные не ожидается, и обещают умеренный ветер. Региональное ГУ МЧС России сообщает, что неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора дали жителям Пензенской области советы, как избежать обморожения и что делать, если оно все-таки случилось.

Не следует растирать пораженные участки, массировать, греть их у приборов отопления или у открытого огня. Такие способы согревания могут привести к травме или ожогу. Обмороженные части тела лучше согревать теплой водой и делать это постепенно, в течение 20-30 минут. Также можно использовать тепло собственного тела, например засунув обмороженные кисти рук под мышки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте