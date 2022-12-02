Погода в выходные не доставит пензенцам неудобств

02.12.2022 | 16:00

В субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря, в Пензе будет ясно и достаточно морозно, сообщают синоптики.

Днем в оба выходных дня столбик термометра будет показывать в районе -7 градусов, по ночам он станет опускаться до -9...-11.

Правда, из-за отсутствия снега при холодном ветре температура воздуха будет ощущаться на 3-4 градуса ниже. А осадков в выходные не ожидается, и обещают умеренный ветер. Региональное ГУ МЧС России сообщает, что неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора дали жителям Пензенской области советы, как избежать обморожения и что делать, если оно все-таки случилось.

Не следует растирать пораженные участки, массировать, греть их у приборов отопления или у открытого огня. Такие способы согревания могут привести к травме или ожогу. Обмороженные части тела лучше согревать теплой водой и делать это постепенно, в течение 20-30 минут. Также можно использовать тепло собственного тела, например засунув обмороженные кисти рук под мышки.