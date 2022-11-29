Пензенцам посоветовали не пить алкоголь при переохлаждении

29.11.2022 | 13:12

Обмороженные участки тела лучше согревать теплой водой. Делать это надо постепенно, в течение 20-30 минут. Также можно использовать тепло собственного тела, например засунув обмороженные кисти рук под мышки.

Такие советы жителям Пензенской области дали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Сейчас в области установилась морозная погода, ночью температура может опуститься до -9…-10 градусов, а днем поднимется до -4…-6. Поэтому, подчеркнули в Роспотребнадзоре, важно одеваться так, чтобы не было обморожений.

Наиболее подвержены им дети и пожилые люди, а также те, кто недавно перенес холодовую травму.

Для профилактики обморожений следует руководствоваться принципом многослойности в одежде.

Нижний слой должен хорошо отводить влагу (полиэстр, полипропилен, но не хлопок), средний - сохранять тепло (шерсть, флис), верхний - защищать от ветра и осадков. Также важно использовать шарф, шапку, перчатки, водонепроницаемую обувь.

При обморожениях не следует растирать пораженные участки, массировать, греть их у приборов отопления или у открытого огня. Такие способы согревания могут привести к травме или ожогу.

«Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. Такая ситуация требует незамедлительных действий», - отметили в ведомстве.

В этом случае пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду и согреть при помощи сухого тепла.

«Поможет повысить температуру тела сладкое теплое, но не горячее питье. Давать пострадавшему алкоголь нецелесообразно», - подчеркнули специалисты.