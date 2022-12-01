Общество

В Пензе собрали игрушки для ВИЧ-положительных малышей

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Куклы, книжки, машинки, краски и альбомы - кабинет заместителя главного врача областного центра специализированных видов медпомощи похож на небольшой магазин детских игрушек. Яркие предметы несут сюда волонтеры и представители благотворительных фондов. Это ежегодная акция «Улыбка ребенка». Неслучайно ее проводят в День борьбы со СПИДом. Все вещи во время приемов врачи передадут ВИЧ-положительным малышам и тем, кто родился у мам с таким же диагнозом.

«Мы знаем, что дети, которые сюда ходят, а им приходится на протяжении своей жизни очень часто сюда приходить, обследоваться, ждать в очереди, им как-то хочется развлекаться, скрасить свои визиты», - сообщил представитель благотворительного фонда Илья Самсонов.

«За шесть лет акция разрослась. Сначала игрушки собирала инициативная группа одного факультета, а сейчас это уже масштабная региональная акция, к которой присоединились не только студенты, но и общественные деятели и представители бизнеса», - рассказала координатор Пензенского отделения ВОД «Волонтеры-медики» Марина Чарыкова.

В регионе растут 43 ВИЧ-положительных ребенка. Однако за последнее время не было ни одного случая, чтобы у зараженной мамы родился малыш с печальным диагнозом - для этого беременные принимают специальные лекарства.

«За год, с 1 января, 45 малышей здоровых родилось», - отметила заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Инна Чарыкова.

Теперь пензенцев больше волнуют другие проблемы, а не распространение ВИЧ. Однако СПИД никуда не делся.

«К сожалению, несмотря на все попытки ученых, промышленности создать эффективное лекарство, у нас имеются сейчас лекарства, но они до конца не излечивают. Они сдерживают развитие вирусной инфекции, позволяют людям более комфортно жить с этим заболеванием, но до конца вылечиться нельзя», - объяснил главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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