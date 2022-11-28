Пензячке сообщили об увольнении ортопедов из детских поликлиник

28.11.2022 | 16:16

В понедельник, 28 ноября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Марина А., мать 10-летнего мальчика. Она заявила о невозможности записать ребенка на прием к ортопеду.

«Сегодня позвонила в единую городскую службу по номеру 990-130, мне сказали, что ортопедов в городских детских поликлиниках больше нет - все уволились», - рассказала женщина, уточнив, что теперь придется записывать сына к платному специалисту.

По словам Марины, специалист службы, с которым она общалась, посоветовала ей два варианта.

«Говорит, попробуйте записаться к врачу областной детской поликлиники на Бекешской через педиатра (но туда нереально попасть) или в бессоновскую поликлинику», - пояснила пензячка.

Менее месяца назад, 1 ноября, в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» признали, что врачи - травматологи-ортопеды в областном центре в дефиците.

«В настоящее время отмечаются трудности с записью пациентов на прием к травматологу-ортопеду в связи со сложившимся в медицинском учреждении кадровым дефицитом врачей указанной специальности», - сообщали медики.

Тогда утверждалось, что в детской поликлинике № 2 консультативный прием проводит травматолог-ортопед Александр Гебгарт, в детской поликлинике № 1 на условиях неполного рабочего времени пациентов принимает врач-специалист Оксана Митрошина.

Администрация ГБУЗ «Городская детская поликлиника» извинилась перед пациентами и их законными представителями за долгое ожидание записи и приема, выразив надежду на скорейшее урегулирование кадровой ситуации.