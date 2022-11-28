Стало известно, когда возобновится подвоз школьников в Бессоновке

Родителям школьников в Бессоновке рассказали, когда закончатся перебои с подвозом детей до школы и обратно.
Накануне пользовательница Марина К. подняла проблему на странице губернатора во «ВКонтакте».
«Наш маршрут постоянно с какими-то проблемами! Ставят перед фактом, что не будет подвоза: то сломались после ТО, то непонятные причины. Стесняюсь спросить, где же те новые автобусы школьные? Наш маршрут МБОУ СОШ с. Бессоновка - ул. Сурская», - уточнила женщина.
В понедельник, 28 ноября, Марина получила ответ, из которого следует, что в этот день подвоза детей также не было.
«28 ноября 2022 года школьная «Газель», осуществляющая подвоз детей с улицы Сурской, выехала на установку системы «ГЛОНАСС». С 29 ноября подвоз будет проведен в плановом режиме», - говорится в ответе представителя регионального правительства.
По какой причине микроавтобус не ездил раньше, не уточняется.
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