В Бессоновке родителей не устраивает работа школьного автобуса

28.11.2022 | 09:14

Родители школьников из Бессоновки недовольны работой автобуса, который подвозит детей до учебного заведения и обратно. Проблему обозначила одна из подписчиц губернатора Марина К. во «ВКонтакте» в воскресенье, 27 ноября.

«Когда закончится безобразие с подвозом детей в МБОУ СОШ с. Бессоновка? Наш маршрут постоянно с какими-то проблемами! Ставят перед фактом, что не будет подвоза: то сломались после ТО, то непонятные причины. Стесняюсь спросить, где же те новые автобусы школьные? Наш маршрут МБОУ СОШ с. Бессоновка - ул. Сурская», - уточнила женщина.

По ее словам, в дни, когда автобус так и не приезжает, ребята вынуждены ходить по проезжей части, пересекать железнодорожный переезд и оживленную трассу, чтобы добраться до школы.

«Не у всех родителей есть возможность проводить и встретить у школы. Примите меры!» - попросила она главу региона. По состоянию на 9:15 28 ноября ответа она не получила.

Неделю назад в Пензенскую область поступило 45 новых автобусов, на которые из федерального бюджета потратили 151,9 млн рублей. Эта партия отправится в Башмаковский, Белинский, Бековский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Мокшанский, Пачелмский, Пензенский, Неверкинский, Никольский, Сердобский, Сосновоборский, Тамалинский, Шемышейский районы, сердобскую и неверкинскую школы-интернаты, Кузнецк и областной центр.