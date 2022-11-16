В Пензе начали предупреждать об опасности тонкого льда

В среду, 16 ноября, в Пензе у водоемов установили таблички, предупреждающие об опасности выхода на лед.
Работой занимались сотрудники управления по делам ГОЧС города совместно с сотрудниками администрации Железнодорожного района.
Таблички появились на территориях, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья людей в осеннее-зимне-весенний период, пояснили в пресс-службе мэрии.
Согласно прогнозам синоптиков, похолодание (от -5 °С днем до -10 °С ночью) в Пензе ожидается на следующей неделе, с 21-го числа. Вероятность осадков мала, будет солнечная погода.
В ноябре в области нередко происходят трагедии, связанные с выходом на тонкий лед. Так, в 2020 году в Терновке в районе Пограничного проезда во время прогулки под лед провалились 7-летняя сестра и 5-летний брат. Девочку вытащил сосед, мальчика спасти не успели.
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