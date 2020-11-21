В Пензе утонул 5-летний мальчик, 7-летнюю девочку удалось спасти

21.11.2020 | 14:22

В субботу, 21 ноября, в Пензе произошла трагедия: погиб ребенок.

Сигнал, что на реке Пензе в районе Пограничного проезда в Терновке во время прогулки провалились под лед дети, поступил на пульт дежурного МЧС в 11:58.

На место происшествия немедленно прибыли медики и спасатели. Врачи обследовали 7-летнюю девочку, которую спас сосед, и отпустили домой.

5-летний мальчик утонул. Его тело извлекли из воды сотрудники МЧС.

«Первый лед очень опасен! К сожалению, не все знают об этом, и зачастую выход на него заканчивается трагедией. Родители должны не только следить, где находится их ребенок, но и объяснить ему всю опасность тонкого льда», - напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Специалисты разъяснили, что должен знать ребенок:

- ни в коем случае нельзя вставать на первый лед на реке;

- возле кустов и деревьев лед самый тонкий. Также он опасен там, где сильное течение, подземные ключи, в устьях рек и притоков;

- прочный лед на реке имеет голубой или зеленый оттенок, белый менее крепок. Самый хрупкий - серый или желтого оттенка;

- ребенок должен отправляться к водоему только со взрослыми;

- нельзя выходить на лед в темноте.

18 ноября в селе Замуравские Выселки Нижнеломовского района погиб 56-летний мужчина. Он хотел наловить рыбы, провалился под лед и утонул.