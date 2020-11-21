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Происшествия

В Пензе утонул 5-летний мальчик, 7-летнюю девочку удалось спасти

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В субботу, 21 ноября, в Пензе произошла трагедия: погиб ребенок.

Сигнал, что на реке Пензе в районе Пограничного проезда в Терновке во время прогулки провалились под лед дети, поступил на пульт дежурного МЧС в 11:58.

На место происшествия немедленно прибыли медики и спасатели. Врачи обследовали 7-летнюю девочку, которую спас сосед, и отпустили домой.

5-летний мальчик утонул. Его тело извлекли из воды сотрудники МЧС.

«Первый лед очень опасен! К сожалению, не все знают об этом, и зачастую выход на него заканчивается трагедией. Родители должны не только следить, где находится их ребенок, но и объяснить ему всю опасность тонкого льда», - напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Специалисты разъяснили, что должен знать ребенок:

- ни в коем случае нельзя вставать на первый лед на реке;

- возле кустов и деревьев лед самый тонкий. Также он опасен там, где сильное течение, подземные ключи, в устьях рек и притоков;

- прочный лед на реке имеет голубой или зеленый оттенок, белый менее крепок. Самый хрупкий - серый или желтого оттенка;

- ребенок должен отправляться к водоему только со взрослыми;

- нельзя выходить на лед в темноте.

18 ноября в селе Замуравские Выселки Нижнеломовского района погиб 56-летний мужчина. Он хотел наловить рыбы, провалился под лед и утонул.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

а где родители были?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

немедленно
это через сколько?

Гость||

Столярову в отставку

Гость||

Горе

Гость||

Кошмар, горе родителям...но это цена беспечности родителей, мы тоже живём рядом с печкой и постоянно дети младшекласники после школы да и в выходные шастают по берегу. Родителям и дела нет, где ребёнок, почему уроки закончились, а он все ещё не дома!

Гость||

Речкой (т9) исправил...

Гость||

можно было бы в классах для детей провести уроки, обьяснить, что нельзя выходить на лед. привести примеры конкретные. Жалко мальчишку

Гость||

Горе какое, но такого маленького без присмотра взрослых оставлять нельзя! Царствие небесное ангелочки...

Гость||

Ангелочку...

Имя: Гость
Комментарий:

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