Общество

Пензенцы встали в пробке из-за новых знаков в Арбекове

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На перекрестке у ТЦ «Квартал» в «Арбековской заставе» изменился знак приоритета. Теперь водители, движущиеся по улице 65-летия Победы, должны уступать дорогу автомобилистам, которые едут по проспекту Строителей.

В результате дальнее Арбеково встало в пробке.

В водительских группах в соцсети «ВКонтакте» и viber к вечеру понедельника, 14 ноября, появилась масса комментариев от возмущенных автомобилистов. Вот лишь малая часть из них: «Трасса на Москву встала от поворота на Зарю», «Хочется сказать большое... «спасибо» за новые знаки, теперь, чтобы въехать в город с М5, надо простоять пробку от заправки в сторону Арбековской заставы. Жаль, не имеем возможности летать по воздуху» «Да, да... Очень «удобно» сделали, спасибо!», «Теперь еще +20 минут в пробке», «Все для людей», «А утром Боогословка так стоять будет», «Разве кто-то о людях думает», «Хорошо же все было, ездили нормально, но вот опять», «Трындец. «Спасибо» людям, которые придумали это гениальное решение. Аплодирую стоя (в пробке)», «Только вредители города могли так поступить, все для отчета о выполнении работ и приемки», «Создали пробку на ровном месте. Развязка еще не готова, основной трафик - со стороны «Вектора» и поселка Арбеково, теперь вся ул. 65-летия Победы будет стоять, чтоб пару машин пропустить».

Также люди уверены: в ближайшее время в этом месте будет много аварий, поскольку многие водители ездят по памяти и на знаки не смотрят.

Некоторые пензенцы попытались отнестись к ситуации с юмором: «Не только Терновка кукует в пробках теперь», «Морально поддерживаем Терновку».

14 ноября на отрезке проспекта Строителей в дальнем Арбекове открыли движение после строительства дороги. «Сложности были из-за обилия коммуникаций, а так в целом на восемь месяцев раньше сдаем объект. Должны были в июле следующего года, успели досрочно», - отметил начальник участка Вячеслав Ивашкин.

Фото Анастасии, «Дорожная обстановка Пензы».

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