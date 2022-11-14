Пензенское УФАС применило новый формат в обучении

14.11.2022 | 19:00

Коллектив пензенского УФАС в новом формате провел встречу с представителями разных организаций. Для тех, чья деятельность связана с применением Федерального закона № 44 «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», специалисты подготовили вопросы.

«Честный заказ - это добросовестная конкуренция, добросовестные участники, добросовестное поведение заказчика, на конкурентной основе проведенные закупки и, безусловно, на конкурентной основе избранные исполнители государственных контрактов», - пояснила руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

Федеральный закон № 44 вступил в силу в 2013 году, но в него вносятся изменения, например в 2022-м такое было в январе и в июне. Заказчикам важно быть в курсе нововведений и не допускать нарушений.

«Закупок много: отделений много, больница многопрофильная. Закупаем не только лекарственные препараты, но и оборудование, и работы, и услуги. Перечень очень большой», - отметила начальник контрактной службы областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Татьяна Кузина.

В региональном управлении антимонопольной службы отмечают, что в последнее время уменьшилось количество жалоб, поскольку заказчики стали более ответственно подходить к процедуре закупок. Свою долю сюда внесли и сотрудники УФАС, которые проводят публичные слушания, семинары и конференции.