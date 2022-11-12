В пензенской колонии организовали концерт живой музыки

12.11.2022 | 19:00

Исправительную колонию № 7 посетили музыканты из «Не школы барабанов».

«На подготовку было выделено ровно два дня. Взяли самые популярные песни и одну, скажем так, собственного производства», - рассказал барабанщик Илья Мельников.

В последний раз живую музыку в колонии слушали полгода назад - русскую народную. Известные треки публике ближе, например знакомая каждому «Кукушка».

«Воспитательная работа с осужденными - одно из основных направлений деятельности уголовно-исправительной системы. На сегодняшний день в учреждениях создано огромное количество кружков различной направленности: творческих, спортивных, художественных.

В рамках поощрения осужденных сотрудники администрации во взаимодействии с разными организациями города и области (театры, школы, художественные, музеи) проводят мероприятия», - сообщил заместитель начальника ФКУ «Исправительная колония № 7» Егор Платов.

Музыкантам вручили благодарственные письма за участие и сотрудничество. В своей школе ребята преподают игру на гитаре и барабанах, а на концертах часто выступают в роли вокалистов.

«Спасибо администрации, спасибо музыкантам, все было круто, я такого в жизни никогда в колониях не видел. Ждем еще раз», - отметил осужденный.