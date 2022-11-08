Пензенским школьникам показали свободные камеры в спецприемнике

08.11.2022 | 13:59

Пензенских старшеклассников пригласили в спецприемник городского УМВД России, предназначенный для арестованных в административном порядке.

Начальник спецприемника Сергей Костин рассказал детям, что в учреждение доставляют за мелкие хищения, хулиганство, нарушение правил дорожного движения и появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Школьникам показали свободные камеры. Сотрудники спецприемника разъяснили, что в помещениях содержатся от двух до шести человек, кормят их три раза в день. Один раз в день можно позвонить, разрешается час гулять в специальном дворике. Встречи с родственниками запрещены, они могут лишь передавать продукты и книги.

В пресс-службе регионального УМВД России подчеркнули, что таким образом подросткам напомнили о негативных последствиях необдуманных поступков.

«В такой атмосфере значительно лучше откладывается информация о правовом воспитании», - резюмировал заместитель председателя общественного совета при городском управлении Николай Небайкин.