Пензенским школьникам показали свободные камеры в спецприемнике

Пензенских старшеклассников пригласили в спецприемник городского УМВД России, предназначенный для арестованных в административном порядке.
Начальник спецприемника Сергей Костин рассказал детям, что в учреждение доставляют за мелкие хищения, хулиганство, нарушение правил дорожного движения и появление в общественном месте в нетрезвом виде.
Школьникам показали свободные камеры. Сотрудники спецприемника разъяснили, что в помещениях содержатся от двух до шести человек, кормят их три раза в день. Один раз в день можно позвонить, разрешается час гулять в специальном дворике. Встречи с родственниками запрещены, они могут лишь передавать продукты и книги.
В пресс-службе регионального УМВД России подчеркнули, что таким образом подросткам напомнили о негативных последствиях необдуманных поступков.
«В такой атмосфере значительно лучше откладывается информация о правовом воспитании», - резюмировал заместитель председателя общественного совета при городском управлении Николай Небайкин.
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