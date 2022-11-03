В ГИБДД рассказали о выходных в пензенском МРЭО

03.11.2022 | 09:14

В региональном управлении ГИБДД опубликовали информацию о работе подразделений МРЭО в праздничные дни. График изменится из-за празднования Дня народного единства.

4 и 6 ноября регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут закрыты.

В Пензе зарегистрировать транспортное средство, получить или заменить водительское удостоверение можно будет 5 ноября с 8:00 до 15:30 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:30).

«Контактные данные и сведения о режиме работы подразделений МРЭО ГИБДД Пензенской области размещены на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции», - сообщили представители ведомства.

График работы медицинских учреждений в праздничные дни ранее опубликовали в региональном минздраве. Отдельно сообщили о работе врачей в Заречном и Кузнецке.