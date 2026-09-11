12 сентября в Пензе запретят остановку на ряде улиц

В субботу, 12 сентября, в связи с празднованием Дня города на нескольких улицах в Пензе запретят остановку автомобилей, предупредили в мэрии.

С 22:00 11 сентября до 23:00 12 сентября:

- запретят остановку и стоянку транспорта на улице Славы (от Кирова до Урицкого) и на участке улицы Урицкого (от Максима Горького до Бакунина);

- ограничат стоянку на участке улицы Пушкина (от Володарского до Московской);

- прекратит действие дорожный знак «Остановка запрещена» на участке улицы Урицкого (от пересечения с четной стороной Славы до пересечения с нечетной).

Праздничные мероприятия пройдут на площади Ленина, улице Московской, в скверах А. С. Пушкина, Дениса Давыдова, Славы, «40 лет Победы», на набережной Суры и Фонтанной площади.

Запланированы концерты, фестивали, салют и многое другое. С афишей можно ознакомиться здесь.